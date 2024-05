Eurovision 2024 | cantanti e scaletta della seconda semifinale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Qual è la(ordine di uscita) deiche prenderanno parte alladell’Song Contest, in programma stasera – giovedì 9 maggio – alle ore 21? Questa sera si esibiranno il secondo gruppo di artisti in gara; sabato la finalissima con l’ingresso dei big five (tra cui l’Italia). Questa sera ci sarà anche la nostra Angelina Mango, che si esibirà pur non essendo in gara perché già sicurafinale. Ecco l’ordine di esibizione. ?Malta, Sarah Bonnici – “Loop” Albania, Besa – “Titan” Grecia, Marina Satti – “Zari” Svizzera, Nemo – “The code” Cechia, Aiko – “Pedestal” Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale) Austria, Kaleen – “We will rave” Danimarca, Saba – “Sand” Armenia, Ladaniva – “Jako” Lettonia, Dons – “Hollow” Spagna, ...