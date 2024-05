Airola - l’imprenditore La Montagna aderisce alla Lega

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Renatino La, giovane noto imprenditore e Segretario Cittadino Giovani didel Movimento politico-culturale “Progetto Sannio”,-Salvini Premier. Queste le sue parole: “Ho deciso di aderirea seguito del conferimento del prestigioso incarico all’ Avv. On. Vittorio Fucci di Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti. Vittorio Fucci rappresentata un punto di riferimento per i giovanini e caudini. Ho notato con grande soddisfazione il grande lavoro che il Vice-Presidente del Consiglio Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e latutta sta facendo a favore delle imprese, industrie e attività commerciali italiane: ...

