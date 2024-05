Buchmesse 2024 - l?Italia ospite d?onore si presenta tra passato e futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ?1988-, l?Italia a Francoforte: radici e?. Questo è il titolo del panel organizzato oggi al SalTo da Italiad?Onore alla Fiera del Libro di Francoforte. Moderato da Carola Carulli, giornalista del Tg2, nella Sala Blu è andato in scena un dialogo tra Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia alla manifestazione del prossimo ottobre e Stefano Rolando, ex capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e suo ?omologo? nel 1988. Un confronto trasulla scia delle ?Radici nel? scelte come motto della partecipazione italiana alla 76esima edizione della ...