Soap Box Rally - come cambia la viabilità di Città Alta domenica 12 maggio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Si correrà12a Bergamola nuova edizione della manifestazione che si caratterizza per lo spettacolare percorso di 1.490 metri lungo le Mura. L’appuntamento è alle 10 in piazza Mascheroni per la punzonatura dellebox. Alle 12, gara di originalità: la giuria visionerà tutte le auto e assegnerà il punteggio relativo all’originalità della macchina, che verrà poi sommato ai punteggi delle manche delle 14.30, una di velocità e una di ostacoli. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede il giorno 122024 i seguenti provvedimenti viabilistici: dall’una alle ore 20 e comunque sino al termine della manifestazione in viale delle Mura divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le ...

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda il 1° maggio 2024. La Soap non sarà trasmessa nel giorno della Festa dei Lavoratori. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto su Rai1 .

Clima in Italia: Alta pressione in arrivo con temperature in rialzo, ma attenzione alle perturbazioni atlantiche - Clima in Italia: alta pressione in arrivo con temperature in rialzo, ma attenzione alle perturbazioni atlantiche - 'Italia si prepara a un cambiamento climatico nei prossimi giorni, con l'arrivo dell'alta pressione che porterà a un aumento delle temperature e a un clima ...

