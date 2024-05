(Di giovedì 9 maggio 2024) Capita sempre più spesso di vederetelevisivi in cui vengono mostratie neonati rachitici, magri, affamati. Tutto cio' per impietosire coloro che guardano. Tutto questo per ottenere offerte alle Onlus che li commissionano. Principio giusto ma a me ricordano persone che anni fa facevano la questua esibendo iper impietosire i passanti. La cosa era riprovevole allora ed e' riprovevole anche oggi. Fabio Bastianini

Sconvenienti gli spot con bambini che soffrono - Sconvenienti gli spot con bambini che soffrono - Capita sempre più spesso di vedere spot televisivi in cui vengono mostrati bambini e neonati rachitici, magri, affamati. Tutto cio' per impietosire coloro che guardano. Tutto questo per ottenere offer ...

Intossicati dai vapori del cloro in piscina: soccorsi 28 bimbi e 13 adulti - Intossicati dai vapori del cloro in piscina: soccorsi 28 bimbi e 13 adulti - Prima i colpi di tosse dei bimbi, continui e diffusi. Poi l'evacuazione. In tutto 28 bambini di un asilo di Milano, oltre a 13 adulti, sono rimasti intossicati e accompagnati fuori dalla piscina Jacar ...

Rotoraduno, uno spot alla mobilità dolce e sostenibile - Rotoraduno, uno spot alla mobilità dolce e sostenibile - Biciclette, giri per la città in risciò, esibizioni di free-style con monociclo, laboratori di riparazione di bici a cura di Fiab e anche un percorso per i bambini e uno spettacolo per le famiglie ...