Calciomercato Milan - lavori in corso in difesa | incontro con l’agente di Thiaw e Lacroix

(Di giovedì 9 maggio 2024), si lavora inin vista della prossima stagione. Incontrato in sededi, Gordon Stipicininper il. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero sta affidando le proprie attenzioni al reparto arretrato. In vista della prossima stagione ilvuole assicurarsi un difensore centrale di livello. Ilquesta mattina ha incontrato in sededi Malicke di Maxence, Gordon Stipic. Stipici si trova in un noto hotel dio in compagnia del difensore rossonero per fare il punto della situazione. ...

In vista del prossimo Calciomercato il Milan si prepara a rinforzare la difesa : Furlani ha messo gli occhi su Marin del Real Madrid L’agente di Simon Kjaer ha annunciato che al termine della stagione il difensore danese non rinnoverà il proprio ...

Calciomercato Milan , il direttore dell’area tecnica Moncada studia il nuovo colpo per la difesa : occhi sul giovane Rafa Marin. Ecco chi è La dirigenza del Milan è già al lavoro per cercare di portare avanti i contatti con i giocatori che in estate ...

La nuova Juve, lavori in corso: chi viene, chi va, chi resta e chi è in dubbio - La nuova Juve, lavori in corso: chi viene, chi va, chi resta e chi è in dubbio - Gli obiettivi, le conferme ma anche i rientri dai prestiti: Giuntoli dovrà ragionare su una rosa molto ricca per affrontare i numerosi impegni della stagione 2024/25 ...

Milan, Amrabat pista concreta: incontro con gli agenti e prezzo fissato - milan, Amrabat pista concreta: incontro con gli agenti e prezzo fissato - Amrabat potrebbe essere il colpo di mercato low cost per il centrocampo. La squadra mercato rossonera avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore. Il milan nel prossimo mercato si muoverà in più d ...

Calciomercato Milan, si cambia in difesa Incontro con l’agente di Thiaw e Lacroix: i DETTAGLI - Calciomercato milan, si cambia in difesa Incontro con l’agente di Thiaw e Lacroix: i DETTAGLI - Calciomercato milan, si cambia in difesa Incontro con l’agente di Thiaw e Lacroix: i DETTAGLI e cosa filtra per la prossima sessione Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato ...