Mafia - 46 anni fa l’assassino di Peppino Impastato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024) “ha scelto di lottare contro il potere criminale mafioso partendo da una posizione scomoda perché egli stesso era figlio di un mafioso. La sua è quindi una storia di rottura”. Così Luisa, nipote del militante di Dp ucciso 46fa dalla, ricorda lo zio a Ossigeno per l’informazione. La sua figura è tanto più complessa, racconta, perché “non solo si schierò dalla parte dell’anti, ma anche dei diritti, dell’antifascismo, dell’ambientalismo, istanze sociali che lo resero divisivo. E lo è ancora oggi (per fortuna!), come dimostra la vicenda degli studenti di un Liceo di Partinico che avrebbero sostenuto di non voler intitolare il loro istituto alla memoria die della madre Felicia“. “Un caso che da un lato ci ha amareggiato ...