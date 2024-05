Scontri alla Sapienza - il palestinese amico degli studenti è indagato per l’attentato a Fiumicino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Altro che cattivo maestro, un vero terrorista con un curriculum ‘esemplare’. Il“infiltrato”, in realtà invitato a parlare daglianti-Israele protagonistidi Roma, non era stato “solo” stato arrestato per il tentato omicidio di un dirigente dell’ambasciataEmirati arabi e per la morte di una ragazza iraniana. Nei suoi confronti – come riferisce l’Adnkronos in esclusiva – “nel 1986, c’era infatti anche un mandato di cattura per costituzione e organizzazione di banda armata a conclusione delle indagini relative aldel 27 dicembre 1985 all’aeroporto di”., il...