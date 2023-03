La musica di Soundreef torna su Meta (Di martedì 28 marzo 2023) . Nei giorni passati Soundreef ha collaborato attivamente con Meta e, da lunedì 27 marzo, è iniziato il ripristino dei brani scritti da soli autori e compositori amministrati da Soundreef, anche in Stories e Reels già pubblicati. «Tra i brani già disponibili nelle librerie Meta ci sono, quindi, alcune delle opere di noti artisti – si legge nella nota stampa ufficiale – come Ultimo, Pooh, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Rkomi, Alejandro Sanz, Noyz Narcos, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Fabrizio Moro. In ripristino anche brani di Marco Masini, MACE, Boomdabash, AVA, Tedua e Morgan, oltre a migliaia di autori indipendenti. Purtroppo, però, ad oggi questo riguarda solo una limitata parte del nostro catalogo». «Nonostante Soundreef amministri interessi nel 100% dei 10 album più venduti in Italia nel ... Leggi su funweek (Di martedì 28 marzo 2023) . Nei giorni passatiha collaborato attivamente cone, da lunedì 27 marzo, è iniziato il ripristino dei brani scritti da soli autori e compositori amministrati da, anche in Stories e Reels già pubblicati. «Tra i brani già disponibili nelle librerieci sono, quindi, alcune delle opere di noti artisti – si legge nella nota stampa ufficiale – come Ultimo, Pooh, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Rkomi, Alejandro Sanz, Noyz Narcos, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Fabrizio Moro. In ripristino anche brani di Marco Masini, MACE, Boomdabash, AVA, Tedua e Morgan, oltre a migliaia di autori indipendenti. Purtroppo, però, ad oggi questo riguarda solo una limitata parte del nostro catalogo». «Nonostanteamministri interessi nel 100% dei 10 album più venduti in Italia nel ...

