Elon Musk ci riprova, vuole sperimentare i chip sull'uomo (Di martedì 28 marzo 2023) Neuralink, l'azienda guidata da Elon Musk che si prefigge di curare malattie come la paralisi e la cecità impiantando piccoli chip nel cervello, spinge per la terza volta sull'avvio di test sull'uomo. Dopo aver ricevuto l'ennesimo diniego da parte della Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti, la società – riporta Reuters online – sta cercando di chiudere accordi con cliniche specializzate con cui avviare la sperimentazione, una volta ricevuta l'approvazione dagli organi competenti. Secondo la testata, Neuralink vorrebbe collaborare con il Barrow Neurological Institute, un'organizzazione per il trattamento e la ricerca di malattie neurologiche con sede a Phoenix, in Arizona. La scelta non è casuale. L'istituto ha ricevuto nel 1997 il via libera per impiantare nei pazienti dispositivi di stimolazione ...

