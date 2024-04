Salernitana aritmeticamente retrocessa in Serie B con quattro turni di anticipo

(Di venerdì 26 aprile 2024) LainB conturno di. Il verdetto, ormai cosa certa da diverse settimane, diventa ufficiale al termine della partita persa contro il Frosinone con un secco 3-0 allo Stirpe. A questo punto, agiornate dal termine e con dodici punti ancora in palio, per i granata ci sono ben sedici punti di distacco dalla zona salvezza, una distanza incolmabile che sancisce l’addio allaA dopo tre stagioni della formazione campana ora allenata da Colantuono, ma giunta alla quarta guida tecnica in un’annata scellerata con tanti errori del presidente Iervolino. SportFace.

