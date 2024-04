Frosinone-Salernitana 3-0 - Di Francesco | Vittoria meritat - dobbiamo migliorare nella gestione

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Laa non tanto per la partita, ma per le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Questa squadra sta lavorando con grande applicazione e attenzione. Sul 2-0 potevamo gestire meglio, ci siamo messi in difficoltà”. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico del, Eusebio Didopo laper 3-0 sullaallo ‘Stirpe’. “Per la prima volta ho schierato per la terza partita consecutiva la stessa formazione – spiega l’allenatore -. È un vantaggio dare equilibrio e continuità alla squadra. Solitamente siamo più bravi a gestire certe situazioni con la palla, ma sulla fase difensiva siamo più determinati e attenti e stiamo lavorando un po’ più di squadra. Spero che riusciremo a portare questa solidità difensiva fino alla fine del campionato”, ha ...

frosinone-salernitana 3-0, tris e 3 punti salvezza per Di Francesco - (Adnkronos) - Il Frosinone batte la Salernitana 3-0 nel match in calendario oggi per la 34esima giornata della Serie A. I ciociari tornano alla vittoria che mancava dal 21 gennaio, salgono a 31 punti ...

