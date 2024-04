La Salernitana ufficialmente in B

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laè la prima retrocessa in Serie B Laè la prima squadra retrocessa in Serie B. I ragazzi di Stefano Colantuono, ultimi in classifica a soli 15 punti, hanno perso contro il Frosinone nella prima gara della trentaquattresima giornata e non possono più raggiungere il quart’ultimo posto. La squadra di Colantuono è la prima retrocessa dalla Serie A in B Con la sconfitta dell’Udinese nel recupero contro la Roma, i punti di distacco tra lae la salvezza sono rimasti invariati, ma la vittoria del Frosinone ha “alzato l’asticella”, rendendo impossibile un recupero per i campani. La stagione dellaCome raccontano i numeri, quella dellaè stata una stagione disastrosa. Dopo 33 partite di campionato sono arrivati solo 15 punti, frutto ...