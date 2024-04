Frosinone Salernitana - Di Francesco esulta | Vittoria meritata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Eusebio Diè intervenuto per parlare del successo per 3-0 contro ladel suoIlpuò tirare un sospiro di sollievo. Il 3-0 allaregala ai gialloblu tre punti importantissimi per la salvezza. Eusebio Dine ha parlato a Sky. PARTITA – «La, non solo per