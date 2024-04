Salernitana in Serie B e non solo | può fare la storia con un record… negativo

Il Frosinone ha sconfitto la Salernitana con un secco 3-0 nell’anticipo della 34ma giornata della Serie A. I laziali si sono imposti in maniera nitida di fronte al proprio pubblico e hanno così conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza, mentre i Campani sono matematicamente retrocessi ... Continua a leggere>>

Frosinone, 26 aprile 2024 – Tutto in novanta minuti per la Salernitana che questa sera, al Benito Stirpe, se non dovesse vincere contro il Frosinone sarebbe aritmeticamente retrocessa in Serie B. Uno scontro decisivo per i granata, ma fondamentale anche per i padroni di casa che hanno la ...

Continua a leggere>>