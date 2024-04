Stellar Blade - come aprire i forzieri ad alta sicurezza

Uno dei primi enigmi che presenti in Stellar Blade in quel di Eidos 7 è una porta chiusa a chiave che non ha il solito passcode da ottenere nelle vicinanze. Questo perché il codice per aprire la porta è in realtà “nascosto” nella torre dell’orologio stessa, posizionata nei pressi di questa ...

Continua a leggere>>

Stellar Blade è stato rilasciato sul mercato nella giornata di oggi, nuovo gioco di Shift Up per PS5 che include non soltanto una gran quantità di combattimenti da affrontare ma anche alcune ambientazioni da esplorare nel miglior modo possibile. Tra queste troviamo le Wasteland con la Solar Tower, ...

Continua a leggere>>