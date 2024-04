L’Aura torna dopo sette anni di assenza con Pastiglie

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 aprile 2024) foto di Imad SkhairiMILANO –sulla scena musicale italiana, a distanza didalla sua ultima uscita discografica, con il nuovo singolo “”, disponibile da oggi (26 aprile) per ADA Music Italy in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming. “” è un brano pop, scritto da Laura Abela e Andrea Bonomo e prodotto da Simone Bertolotti, in cui il sound uptempo in contrapposizione con il testo regala una riflessione sulla vulnerabilità dell’individuo. Il giudizio verso il prossimo viene sospeso e il racconto si focalizza sulla ricerca di elementi esterni che possano aiutare a trovare il proprio posto nel mondo. La pubblicazione del nuovo singolo segue l’uscita della cover di “Girls Just Want To Have Fun”, disponibile dal 16 febbraio, e ...