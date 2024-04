Serie A - la Salernitana è retrocessa | fatale la sconfitta di Frosinone

Il Frosinone ha sconfitto la Salernitana con un secco 3-0 nell’anticipo della 34ma giornata della Serie A. I laziali si sono imposti in maniera nitida di fronte al proprio pubblico e hanno così conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza, mentre i Campani sono matematicamente retrocessi ... Continua a leggere>>

La 34ª giornata di Serie A si apre con Frosinone- Salernitana , un match che manda matematicamente in Serie B il club campano. Nell’anticipo del venerdì sera, infatti, i padroni di casa non hanno concesso nulla alla Salernitana , sconfitta con un secco 3-0 grazie alle reti di Soule, Brescianini e ... Continua a leggere>>

