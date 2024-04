Salernitana sconfitta 3-0 a Frosinone | retrocede in B

“La vittoria è meritata non tanto per la partita, ma per le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Questa squadra sta lavorando con grande applicazione e attenzione. Sul 2-0 potevamo gestire meglio, ci siamo messi in difficoltà”. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico del Frosinone, Eusebio Di ...

Eusebio Di Francesco è intervenuto per parlare del successo per 3-0 contro la Salernitana del suo Frosinone Il Frosinone può tirare un sospiro di sollievo. Il 3-0 alla Salernitana regala ai gialloblu tre punti importantissimi per la salvezza. Eusebio Di Francesco ne ha parlato a Sky. PARTITA – «La ...

