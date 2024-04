Alien | Romulus - il regista Fede Alvarez condivide un video dal set per celebrare l' Alien Day

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Il regista Fede Álvarez sta scuotendo l’industria cinematografica con il suo prossimo film , Alien : Romulus , prendendo una posizione decisa contro la tendenza della CGI. In una recente intervista con THR, Álvarez ha ... Continua a leggere>>

Una scena eliminata da James Cameron da Aliens - Scontro finale è alla base dell'ispirazione per Alien: Romulus, ecco che cosa contiene. Nel fornire nuove anticipazioni sull'atteso Alien: Romulus, in arrivo nei cinema ad agosto, il regista Fede Álvarez ha descritto in dettaglio la scena cancellata ...

Continua a leggere>>