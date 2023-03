Ecco i risultati del Settore Giovanile (Di martedì 28 marzo 2023) PRIMAVERA: SOSTA. UNDER 17: Domenica 26 marzo ore 15:00, Centro Sportivo San Filippo (Brescia). Brescia-Monza 0-2. UNDER 16: SOSTA. UNDER 15: SOSTA. UNDER 14: Domenica 26 marzo ore 15:00, Centro Sportivo Pirlo (Flero). Brescia-Atalanta 2-4 (Merisio, Meriso). UNDER 13: amichevole, Sabato 25 marzo ore 15:30, Centro Sportivo Vicini (Brescia). Brescia-LEcco 1-4 (Mattos). Domenica 26 marzo ore 11:00, Centro Sportivo Quecchia (Botticino). Brescia-Albinoleffe 5-4 (El Hefnawy). Fonte articolo e foto: www.bresciacalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 28 marzo 2023) PRIMAVERA: SOSTA. UNDER 17: Domenica 26 marzo ore 15:00, Centro Sportivo San Filippo (Brescia). Brescia-Monza 0-2. UNDER 16: SOSTA. UNDER 15: SOSTA. UNDER 14: Domenica 26 marzo ore 15:00, Centro Sportivo Pirlo (Flero). Brescia-Atalanta 2-4 (Merisio, Meriso). UNDER 13: amichevole, Sabato 25 marzo ore 15:30, Centro Sportivo Vicini (Brescia). Brescia-L1-4 (Mattos). Domenica 26 marzo ore 11:00, Centro Sportivo Quecchia (Botticino). Brescia-Albinoleffe 5-4 (El Hefnawy). Fonte articolo e foto: www.bresciacalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

