Blocco CUP Regionale | l’avviso del Ruggi

La direzione strategica dell'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno rende noto che a partire dalle ore 15 di giovedì 30 marzo 2023 fino alla mattinata di venerdì 31 marzo 2023 vi sarà un Blocco operativo della piattaforma CUP Regionale. Chi ha già prenotato una visita per giovedì pomeriggio – come riporta Salerno Today -, potrà effettuarla comunque, ma dovrà provvedere al pagamento di mattina.

