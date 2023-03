Bielorussia,armi nucleari russe in risposta a minacce Nato (Di martedì 28 marzo 2023) Il ministero degli Esteri della Bielorussia ha dichiarato di essere costretto a ospitare armi nucleari tattiche russe sul suo territorio in risposta alla crescente aggressività dei paesi Nato che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Il ministero degli Esteri dellaha dichiarato di essere costretto a ospitaretattichesul suo territorio inalla crescente aggressività dei paesiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Dopo l'annuncio del futuro dislocamento russo di armi nucleari tattiche in bielorussia, è tempo di fare un breve pu… - ladyonorato : Quindi non si avrà nessuna pace, il governo è pronto a sacrificare anche noi, quando sarà il momento, sull’altare d… - LaVeritaWeb : Dopo la decisione di schierare armi nucleari in Bielorussia, Vladimir Putin alza ancora il livello dello scontro: «… - combatporn : Ok, Putin sta mandando le armi nucleari in Bielorussia. Quello che voglio chiedere è: da là riesce a bombardare Par… - dileguossi : RT @Geopoliticainfo: ????Il ministero degli Esteri della #Bielorussia ha dichiarato di essere 'costretto' a ospitare armi nucleari tattiche r… -