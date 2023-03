ATP Miami 2023 | Fritz è preciso | Rune no Ai quarti va l’americano

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) Taylorsi qualifica per idi finale del Masters 1000 di. Per il numero 9 del seeding grande performance, quella contro una versione un po’ troppo a corrente alternata del danese Holger, battuto per 6-3 6-4 in quel dell’Hard Rock Stadium. Qualora a Tommy Paul riuscisse il colpo contro Carlos Alcaraz, ci sarebbe la certezza di avere almeno un uomo a stelle e strisce in semifinale. La lotta è feroce fin dai primi game: due su tre (primo e terzo) vanno ai vantaggi, due su tre (secondo e terzo) vedono break in campo. Il risultato è che si rimane in equilibrio, conche fa leva sulle ottime qualità a inizio gioco eche fa di necessità virtù in una giornata non perfetta. Queste sensazioni negative, però, gli si rivoltano tutte contro nell’ottavo gioco, in cui ...