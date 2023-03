Ambra Angiolini | “La bulimia è come avere un tumore dell’anima”

Leggi su tpi

(Di martedì 28 marzo 2023) “Da piccola vidi un film in cui c’era una ragazza a una festa in cui tutti erano benvestiti e si divertivano. Le veniva una crisi di panico: prendeva a mangiare qualsiasi cosa dal buffet, poi correva in bagno a vomitare tutto. Quella scena mi è entrata in testa e quando ho cominciato a non stare bene l’ho copiata – ha rivelato l’attrice –. Laha reso il mio corpo colpevole di essere diventato diverso rispetto a quello con cui ero diventata famosa”. Lo raccontaa Sette del Corriere in una lunga intervista in cui parla delle sue fragilità e dei sui disturbi alimentari di quando era più giovane. Una “colpa” dalla qualeè riuscita a non farsi risucchiare: “Alla gente interessava solo che tornassi magra, mentre io stavo facendo i conti con la voragine che avevo dentro. Allora ho chiuso gli ...