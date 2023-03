Villani: “Al Consiglio comunale salta la seduta per mancanza di numero legale, il Sindaco si dimetta” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La maggioranza fa flop. Ancora una volta l’aula del Consiglio comunale di Salerno è stata testimone della irresponsabilità della maggioranza che regge le sorti di questa scellerata amministrazione comunale. Oggi abbiamo avuto una nuova conferma di quanto scarso sia l’interesse del Sindaco Napoli e della sua maggioranza verso i cittadini Salernitani. All’ordine del giorno c’erano punti importanti da discutere e tutto è saltato. Gli unici consiglieri puntualmente presenti restano quelli del Movimento 5 Stelle”. E’ quanto denuncia la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. “Questa tendenza sarà invertita, quando al governo di Salerno ci sarà il Movimento 5 Stelle, unica forza che in questi anni con i suoi portavoce ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La maggioranza fa flop. Ancora una volta l’aula deldi Salerno è stata testimone della irresponsabilità della maggioranza che regge le sorti di questa scellerata amministrazione. Oggi abbiamo avuto una nuova conferma di quanto scarso sia l’interesse delNapoli e della sua maggioranza verso i cittadini Salernitani. All’ordine del giorno c’erano punti importanti da discutere e tutto èto. Gli unici consiglieri puntualmente presenti restano quelli del Movimento 5 Stelle”. E’ quanto denuncia la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia. “Questa tendenza sarà invertita, quando al governo di Salerno ci sarà il Movimento 5 Stelle, unica forza che in questi anni con i suoi portavoce ...

