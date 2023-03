Riparte la terza edizione di “A tu per tu” in onda su Canale 8 e GT Channel | primo ospite Roberto Fico

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A Tu per Tu”, la trasmissione televisiva ideata da Tony Florio e Lorenzo Crea e condotta dal giovane giornalista napoletanocon una intervista esclusiva all’ex Presidente della Camera ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle,. Dopo il successo delle prime due edizioni, con ben quarantacinque ospiti che si sono alternati nel salotto stile “Letterman Show” che ha riscosso grandi apprezzamenti, il format arriva sugli schermi di8, storica e prestigiosa emittente campana diretta da Riccardo e Turi Romano che hanno fortemente creduto nel format. Dal 28 Marzo, infatti, “A Tu per Tu” sarà trasmessa in contemporanea alle ore 21 sia da8 (ch 14) sia da GT(ch 117). Una sfida televisiva ...

Riparte "A Tu per Tu", la trasmissione televisiva ideata da Tony Florio e Lorenzo Crea e condotta dal giovane giornalista napoletano riparte con una intervista esclusiva all'ex Presidente della Camera ...