(Di lunedì 27 marzo 2023) WrestleMania è sempre piu’ alle porte e le card delineate per ambedue le serate stanno mandando i fan in visibilio. Tantissimi sono iattesi, uno su tutti il tag team trae Owens che se la vedranno con i campioni in carica, i fratelli Uso’s. A detta di, questoavrebbe meritatoildello show che andrà in scena in quel di LA. Timinig… “A volte tutto si basa sul timing che prende il sopravvento sulle cose. Questo era il momento perfetto per ildi coppia, è quello che la gente desidera. Con tutto il rispetto per Charlotte e Rhea, il loronon ha la stessa importanza di quello di, anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Eric Bischoff ne è certo: 'Il match di Zayn meritava il main event della prima notte' - Zona_Wrestling : Eric Bischoff: 'Se i fan pensano che la AEW stia creando delle grandi storie, non sanno cosa sia lo storytelling'… - TSOWrestling : Senza mezze misure #TSOW #TSOS -

... controllabili sia dalla IA che da giocatori reali (solamente in locale); inoltre, ci sono più scelte, sia a livello di personaggi, comee Kurt Angle, sia a livello di show: potremo ...Tra i nuovi GM giocabili figurano gli stessi Woods e Breeze , oltre a, Kurt Angle e Mick Foley , mentre i nuovi marchi da gestire includono NXT 2.0 e WCW . Sono inoltre disponibili ...... Matt Lake; Second Second Assistant Directors: Kelsi Russell, Justin, Jack A. Birdsall; ... First Assistant Director: Jennifer Wilkinson; Second Assistant Director: Anna VogtAPPEL, "...

Eric Bischoff ne è certo: “Il match di Zayn meritava il main event della prima notte” Zona Wrestling

Dopo averlo visto contro Roman Reigns per i titoli mondiali, emerge la strategia della WWE nei confronti del suo atleta canadese ..."I'm back and better than ever" è stata cantata nella canzone introduttiva di Eric Bischoff. È forse appropriato anche per WWE 2K23 C'è stato molto tempo in cui ho pensato che fosse arrivata la fine ...