Cause delle malattie gengivali (Di lunedì 27 marzo 2023) Le malattie gengivali sono un gruppo di patologie che colpiscono i tessuti gengivali che circondano i denti. La malattia gengivale può portare a sintomi come gengive gonfie e sanguinanti, cattivo alito e persino alla perdita dei denti. Per questo motivo è importante spesso rivolgersi dal proprio dentista di fiducia come la clinica dentalheart.it dove troverai uno staff professionale pronto per ogni tua esigenza. In questo articolo esploreremo le cause delle malattie gengivali, in modo da aiutare a prevenire e gestire questa patologia. Le malattie gengivali sono il risultato di una risposta infiammatoria del tessuto gengivale ai batteri presenti sulla superficie dei denti. Se non trattata, la malattia gengivale può progredire fino a coinvolgere il tessuto osseo circostante e portare alla perdita dei denti.

