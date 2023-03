Borsa: Milano rimbalza con l'Europa e con Deutsche Bank (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il calo accusato venerdì in scia alla nuova ondati di timori sul settore bancario, prima seduta della settimana positiva per Piazza Affari sostanzialmente in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il calo accusato venerdì in scia alla nuova ondati di timori sul settore bancario, prima seduta della settimana positiva per Piazza Affari sostanzialmente in linea con l': l'indice Ftse Mib ...

Borsa: Milano rimbalza con l'Europa e con Deutsche Bank

Nel Vecchio continente la Borsa migliore è stata quella di Madrid che ha segnato una crescita finale dell'1,4%, seguita da Francoforte in aumento dell'1,1% con Deutsche Bank rimbalzata del 6% e ...

Borsa: l'Europa apre in deciso rialzo, bene le banche. Spread in calo

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Dopo il calo accusato venerdì in scia alla ... 1,09% a quita 28.343. Nel Vecchio continente la Borsa migliore è stata quella di Madrid che ha segnato una crescita finale dell ...