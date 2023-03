Moto: Acosta vince in Moto2, terzo l'italiano Arbolino (Di domenica 26 marzo 2023) Lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull Ktm Ajo) ha vinto il Gp di Moto 2 di Portimao, in Portogallo, davanti al connazionale Aron Canet (Flexbox HP40) e all'italiano Tony Arbolino (Elf Marc Vds). Con la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Lo spagnolo Pedro(Red Bull Ktm Ajo) ha vinto il Gp di2 di Portimao, in Portogallo, davanti al connazionale Aron Canet (Flexbox HP40) e all'Tony(Elf Marc Vds). Con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonoantobozz : Io da poco mi sto tornando ad approcciare alle Moto però Pedro Acosta gia’ lo adoro come Pilota - ferlyebarto : RT @Friedkinismo2: Acosta è quel pilota che “senza se” e “senza ma” un giorno sarà campione del mondo in Moto GP. #PortogueseGP #Skymotor… - antuan_rinaldi : RT @AntoDamiano1996: Acosta ha vinto una gara che, nel finale, mi ha fatto pensare a un certo pilota col 46 sulla moto, che in certi anni n… - AntoDamiano1996 : Acosta ha vinto una gara che, nel finale, mi ha fatto pensare a un certo pilota col 46 sulla moto, che in certi ann… - Friedkinismo2 : Acosta è quel pilota che “senza se” e “senza ma” un giorno sarà campione del mondo in Moto GP. #PortogueseGP… -