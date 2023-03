Maria Sole Ferrieri Caputi nella storia | primo donna ad arbitrare Nazionali maschili maggiori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24snjkminami : RT @DAZN_IT: Maria Sole Ferrieri Caputi è nella storia ?? È la prima donna dell'AIA ad arbitrare una sfida di nazionali maggiori maschili ????… - hazykjb : RT @P_GeneraleKoGB: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà s… - mvcalcio : RT @DAZN_IT: Maria Sole Ferrieri Caputi è nella storia ?? È la prima donna dell'AIA ad arbitrare una sfida di nazionali maggiori maschili ????… - DAZN_IT : Maria Sole Ferrieri Caputi è nella storia ?? È la prima donna dell'AIA ad arbitrare una sfida di nazionali maggiori… - onlygiulyaa : RT @gio_lucy_: Quanto sono belle Federica e il suo cazzo di sole io le voglio alle carte finali ti prego pensaci Maria #amici22 https://t.c… -

Germania - Perù, arbitra Ferrieri Caputi In scena anche la Germania di Flick per un'amichevole contro il Perù , arbitrata dall'azzurra Ferrieri Caputi . in occasione di Sassuolo - ...La Germania inizia con un successo per 2 - 0 sul Perù in amichevole questo nuovo ciclo post - delusione Mondiale. Alla Mewa Arena di Mainz, con la nostra Ferrieri Caputi ad arbitrare, gli uomini di Flick chiudono la partita nella prima mezz'ora circa di gioco. Al 12 è Fullkrug , partito titolare in avanti, a sbloccare il risultato su assist ...

Maria Sole Ferrieri Caputi scrive un'altra pagina di storia Tuttocampo

Maria Sole Ferrieri Caputi questa sera, a partire dalle 20.45 e sino al fischio finale, è entrata nella storia dell’arbitraggio. La direttrice di gara è diventata ufficialmente il primo arbitro donna ...Un altro grande traguardo per Maria Sole Ferrieri Caputi. Dopo essere diventata la prima donna ad arbitrare una gara del massimo campionato di calcio maschile e aver diretto un incontro di Serie B con ...