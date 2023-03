Il derby d’Italia va alla Juventus: 3-1 contro l’Inter. Lo scontro salvezza tra Sampdoria e Como finisce in parità (Di domenica 26 marzo 2023) La Poule Scudetto è entrata sempre più nel vivo e nella seconda giornata è andato in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus. La gara è stata molto sentita come al solito e piena di occasioni. Fin dai primi minuti l’Inter, a caccia di punti importanti per la qualificazione in Champions League, ha provato a sfondare la retroguardia bianconera con le incursioni in velocità di Chawinga. E’ proprio lei infatti ad essersi creata le primissime occasioni della gara, tra il terzo e il nono minuto di gioco quando si è involata verso la porta di Peyraud-Magnin: l’attaccante nerazzurra ha portato palla dalla trequarti in poi sulla corsia di sinistra ma la numero uno bianconera ha chiuso bene lo specchio e respinto questo tentativo della giocatrice più pericolosa della formazione di Guarino. ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 marzo 2023) La Poule Scudetto è entrata sempre più nel vivo e nella seconda giornata è andato in scena iltra Inter e. La gara è stata molto sentita come al solito e piena di occasioni. Fin dai primi minuti, a caccia di punti importanti per la qualificazione in Champions League, ha provato a sfondare la retroguardia bianconera con le incursioni in velocità di Chawinga. E’ proprio lei infatti ad essersi creata le primissime occasioni della gara, tra il terzo e il nono minuto di gioco quando si è involata verso la porta di Peyraud-Magnin: l’attaccante nerazzurra ha portato ptrequarti in poi sulla corsia di sinistra ma la numero uno bianconera ha chiuso bene lo specchio e respinto questo tentativo della giocatrice più pericolosa della formazione di Guarino. ...

