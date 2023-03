Gazzetta – Napoli-Spalletti, rinnovo fino 2025: il club vuole blindare ora il suo leader (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-24 13:20:31 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Il club può prolungare fino al 2024 unilateralmente, ma De Laurentiis non si accontenta. Per il tecnico contano il progetto tecnico e la possibilità di dare continuità al lavoro fatto Per sedersi attorno a un tavolo e discutere c’è tempo. Perché dalla prossima settimana comincia una cavalcata con altre 13, si spera addirittura 16, sfide che dovranno dire quanto straordinaria sarà la stagione del Napoli. Solo dopo Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti cominceranno a discutere del futuro dell’allenatore e dunque di quello del Napoli. La fotografia al momento è questa: il contratto del tecnico è in scadenza, ma la società ha un’opzione unilaterale che consente ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-24 13:20:31 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: Ilpuò prolungareal 2024 unilateralmente, ma De Laurentiis non si accontenta. Per il tecnico contano il progetto tecnico e la possibilità di dare continuità al lavoro fatto Per sedersi attorno a un tavolo e discutere c’è tempo. Perché dalla prossima settimana comincia una cavalcata con altre 13, si spera addirittura 16, sfide che dovranno dire quanto straordinaria sarà la stagione del. Solo dopo Aurelio De Laurentiis e Lucianocominceranno a discutere del futuro dell’allenatore e dunque di quello del. La fotografia al momento è questa: il contratto del tecnico è in scadenza, ma la società ha un’opzione unilaterale che consente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nebenet : RT @Avv_Bianco_Nero: Buona sera @GaeManfredi , siccome qualcuno invoca il rispetto delle regole, potrebbe cortesemente farci sapere se il N… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Spalletti potrebbe fare turnover in Serie A per pensare alla Champions - milansette : Milan, guaio per Kalulu: lascia l'U21 francese. Problemi anche per Ibra - infoitsport : GAZZETTA - Napoli, Spalletti potrebbe fare turnover in Serie A per pensare alla Champions - milansette : Milan, guaio per Kalulu: lascia l'U21 francese. Problemi anche per Ibra -