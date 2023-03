Tlc | sperimentazione e ricerca sul 5G |   nuovo avviso da 11 milioni di euro 

(Di sabato 25 marzo 2023) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato ilbando per finanziare progetti disul 5G con l’obiettivo di sostenere l’innovazione nelle imprese promuovendo l’adozione delle nuove tecnologie, con particolare riguardo al settore audiovisivo, alle industrie creative e del gaming, e alla tutela e valorizzazione del Made in Italy. L’incentivo è promosso nell’ambito del Programma di supporto alle tecnologie 5G e mette a disposizione 11di euro, utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020. Il bando si rivolge agli enti pubblici, in qualità di capofila con la partecipazione di università, centri di, imprese, pmi e startup. I termini per presentare i progetti saranno aperti fino al 19 maggio. L'articolo proviene da ...

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il nuovo bando per finanziare progetti die ricerca sul 5G con l'obiettivo di sostenere l'innovazione nelle imprese promuovendo l'adozione delle nuove tecnologie, con particolare riguardo al settore audiovisivo, alle industrie

