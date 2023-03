Soleil Sorge | la sua verità sullo scandaloso video di Marco Ferrero

(Di sabato 25 marzo 2023)ritorno a parlare di quella vicenda che scandalizzò tutti: ecco la suasuldinon è mai stata di certo una ragazza che ha paura di dire la sua. Sin dal primo percorso il reality di Maria De Filippi, Uomini e Donne, la ragazza era stata identificata da tutti come una corteggiatrice ‘atipica’. Anche negli altri reality a cui ha partecipato, l’Isola dei Famosi, Pechino Express e il Grande Fratello VIP,è riuscita a conquistare sicuramente una gran fetta di pubblico, ma anche tanti nemici. Persino quando non si trovava in televisione è riuscita spesso a far parlare di lei. Durante la quinta edizione del programma di Alfonso Signorini, Dayane Mello rivelò in diretta tv una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... testwindyahooi1 : RT @pascale_alisia: @Claudia72218970 @Ciao40868704 @_soleilandia_ Ti dico due nomi di protagoniste che hanno lasciato il gf prima della sem… - pascale_alisia : @Claudia72218970 @Ciao40868704 @_soleilandia_ Ti dico due nomi di protagoniste che hanno lasciato il gf prima della… - Giusy688 : RT @Cardican1: @trashastrale Ma quello che mi chiedo l'anno scorso era ANASTASIA SOLEIL SORGE il centro Di TW adesso è NIKITA spero che fac… - DoloresStifani : RT @AdrianaSimo: Giulia de Lellis,Andrea Damante,Cecilia Rodriguez,Ignazio Moser,Giulia Salemi,Pierpaolo Pretelli,Soleil Sorge non hanno vi… - Elisa60388018 : RT @AdrianaSimo: Giulia de Lellis,Andrea Damante,Cecilia Rodriguez,Ignazio Moser,Giulia Salemi,Pierpaolo Pretelli,Soleil Sorge non hanno vi… -

Incalzata dai conduttori del programma,e Pierpaolo Pretelli , Cecilia ha quindi proseguito analizzando la finale raggiunta con largo anticipo proprio da Oriana: 'Non me l'aspettavo ...E ancora, nel cast troviamo inoltre Mietta, Aldo Montano, Elena Morali, Maria Monsè, Luca Onestini, Francesco Pannofino, Pierpaolo Petrelli, Riki, Katia Riciarelli,, Natasha Stefanenko, ...Incalzata da Pierpaolo Pretelli e, infatti, non si è tirata indietro e ha detto la sua senza troppi peli sulla lingua. Cristina nei riguardi di Antonella ha affermato: "Devo riconoscere ...

Età Soleil Sorge: altezza, compagno e biografia della modella Tag24

Ai bambini non si può dire di no, lo sa bene Piero Chiambretti che nel suo nuovo show punta tutto sui più piccoli (e sulle loro curiosissime domande). Stasera in tv, su Canale 5 ...I due conduttori di GF Vip Party e Angela Melillo reagiscono in diretta ai consigli dati dalle opinioniste alla concorrente del Grande Fratello Vip ...