Rocco Schiavone 5: quando esce, dove vederlo, trama

Rocco Schiavone 5 è tra le serie tv Rai più attese delle prossime settimane: il primo episodio della quinta stagione arriverà in streaming su RaiPlay lunedì 27 marzo e successivamente in chiaro mercoledì 29 marzo. Grande attesa per il ritorno di Marco Giallini nei panni del vicequestore trasferito da Roma ad Aosta, sempre più solo e depresso, anche se con qualche speranza in più di prima. Ricordiamo che la celebre serie tv di Rai Fiction è basata sui romanzi di Antonio Manzini e ha debuttato con i suoi primi sei episodi nel 2016, conquistando immediatamente il favore del pubblico grazie alla lodatissima performance di Marco Giallini. Per quanto riguarda la trama di Rocco Schiavone 5, ricordiamo che la serie tv si era interrotta con la notte di passione che Rocco ha passato con la ...

