Miami, Musetti già fuori, avanza Lehecka: highlights (Di sabato 25 marzo 2023) Lorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Miami, eliminato con un doppio 6 - 4 dal tennista ceco ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 25 marzo 2023) Lorenzosaluta il Masters 1000 di, eliminato con un doppio 6 - 4 dal tennista ceco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Aggiornamenti vari da Miami. Lorenzo Musetti giocherà sullo Stadium dalle ore 17:00 e non più sul Campo 1 a causa… - FOIANESI74 : #miamiopen #berrettini niente happy family #mcdonald lo batte in due tie break , continua il momento no, come per… - News24Tennis : Matteo #Berrettini e Lorenzo #Musetti escono all’esordio anche all’Atp Miami 1000 e su Twitter la reazione di Paolo… - News24Tennis : Il giovane tennista italiano Lorenzo #Musetti è stato eliminato al secondo turno del torneo di Miami dal ceco Jiri… - OggiSportNotiz2 : Brutta giornata per i colori azzurri al #MiamiOpen: #Berrettini e #Musetti ko al primo turno… -