La mini NATO della Scandinavia è l’ultimo capolavoro di Putin (Di sabato 25 marzo 2023) Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca creeranno una difesa aerea nordica congiunta per fronteggiare la minaccia russa. Un’altra svolta che non ci sarebbe stata, senza l’invasione dell’Ucraina. Gilli (NATO Defense College): “una scelta destinata a durare” Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 marzo 2023) Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca creeranno una difesa aerea nordica congiunta per fronteggiare la minaccia russa. Un’altra svolta che non ci sarebbe stata, senza l’invasione dell’Ucraina. Gilli (Defense College): “una scelta destinata a durare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco02839896 : RT @Libero_official: Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca hanno firmato una Dichiarazione di intenti per una difesa aerea contro la mina… - HuffPostItalia : La mini NATO della Scandinavia è l’ultimo capolavoro di Putin (di G. Belardelli) - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca hanno firmato una Dichiarazione di intenti per una difesa aerea contro la mina… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca hanno firmato una Dichiarazione di intenti per una difesa aerea contro la mina… - Libero_official : Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca hanno firmato una Dichiarazione di intenti per una difesa aerea contro la m… -