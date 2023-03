Biden: "Finora la Cina non ha fornito armi alla Russia" (Di sabato 25 marzo 2023) La Cina ha preso un impegno significativo con la Russia ma Finora non ha fornito armi a Mosca: lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa congiunta ad Ottawa con il premier canadese Justin Trudeau. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Laha preso un impegno significativo con lamanon haa Mosca: lo ha detto Joein una conferenza stampa congiunta ad Ottawa con il premier canadese Justin Trudeau.

