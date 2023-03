Serbia-Lituania, gol di Vlahovic: il bomber della Juventus non perdona (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il VIDEO del gol di Dusan Vlahovic in Serbia-Lituania: il bomber della Juventus non perdona e firma il 2-0 della sfida tra i serbi e i lituani, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. In alto ecco il VIDEO della rete del centravanti bianconero, che torna a segnare e prova a dimenticare il periodo nero. Ecco in alto le immagini della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildel gol di Dusanin: ilnone firma il 2-0sfida tra i serbi e i lituani, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. In alto ecco ilrete del centravanti bianconero, che torna a segnare e prova a dimenticare il periodo nero. Ecco in alto le immaginirete. SportFace.

