Salto con gli sci, Lahti 2023: Ito trionfa dal trampolino HS130, Lara Malsiner ventiseiesima (Di venerdì 24 marzo 2023) Yuki Ito ha vinto dal trampolino HS130 la gara del Salto con gli sci a Lahti 2023, in Finlandia. La giapponese, totalizzando 238.8 punti, è riuscita a precedere la favorita norvegese Anna Odine Stroem per appena 1.2 punti, sul terzo gradino del podio ci sale la tedesca Katharina Althaus, quarto posto invece per la fuoriclasse e vincitrice della coppa di cristallo Eva Pinkelnig. L'unica azzurra in gara era Lara Malsiner e ha chiuso in ventiseiesima posizione, peggiorando col secondo Salto di una piazza il proprio posizionamento finale. 91.7 punti per l'azzurra nel primo round, secondo Salto da 95.8 ma non basta per fare la differenza e avvicinare la top-20. A completare le prime dieci posizioni, troviamo le tre ...

