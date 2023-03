Roma, spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione: 47 misure cautelari (Di venerdì 24 marzo 2023) Operazione dei carabinieri di Roma contro un'organizzazione criminale, gestita da cittadini cinesi, attiva nel traffico nazionale e internazionale di metamfetamine e nello sfruttamento della prostituzione. 47 le misure cautelari nei confronti di cittadini cinesi, filippini e italiani. L'indagine scattata dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Operazione dei carabinieri dicontro un'organizzazione criminale, gestita da cittadini cinesi, attiva nel traffico nazionale e internazionale di metamfetamine e nello. 47 lenei confronti di cittadini cinesi, filippini e italiani. L'indagine scattata dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese.

Ci sono anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese alla base dell'inchiesta che ha permesso ai carabinieri di Roma di smantellare un'organizzazione specializzata nel traffico di droga e nello sfruttamento della prostituzione. Si tratta - spiegano gli investigatori - di "un unicum in ambito giudiziario in Italia". L'organizzazione, per i carichi diretti a Roma, aveva imposto ai membri di rivendere in proprio ed 'al dettaglio' lo stupefacente che finiva nelle varie piazze di spaccio. 19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.