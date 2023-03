PERONI TOP10 | LA FINALE 2023 IN DIRETTA RAI 2 IN PRIMA SERATA DOMENICA 28 MAGGIO

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma – Ladelsarà trasmessa per lavolta nella storia del massimo campionato inin chiaro su Rai Due, dopo l’accordo raggiunto da FIR e Rai per la riprogrammazione della sfida per lo scudetto alle ore 21 di28allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma. Il nuovo palinsesto, con la sfida scudetto numero 93 in prime time, segna un nuovo momento del percorso di sviluppo e rinnovamento del brand, in coerenza con la visione della governance federale di un massimo campionato in grado di attrarre crescente pubblico, interesse e risorse per tutti i portatori d’interesse coinvolti. “Le Finali del 2021 e del 2022 sono state delle magnifiche celebrazioni del nostro sport, confermando le potenzialità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 la #finale #scudetto del 28 maggio sarà trasmessa in chiaro su #Rai2 #MarzioInnocenti… - digitalsat_it : #Rugby, la #FinaleScudetto del #PeroniTOP10 domenica 28 Maggio in diretta su #Rai2 - MoraniEnrico : RT @Federugby: ?? #PeroniTOP10 La finale 2023 del massimo campionato italiano sarà trasmessa in diretta anche su @RaiDue ? - ASM_Anglais : RT @Federugby: ?? #PeroniTOP10 La finale 2023 del massimo campionato italiano sarà trasmessa in diretta anche su @RaiDue ? - glmarino71 : RT @Federugby: ?? #PeroniTOP10 La finale 2023 del massimo campionato italiano sarà trasmessa in diretta anche su @RaiDue ? -

La Finale delsarà trasmessa per la prima volta nella storia del massimo campionato in diretta in chiaro su Rai Due, dopo l'accordo raggiunto da FIR e Rai per la riprogrammazione della sfida per lo ...Con la terza settimana di Marzo si chiude il Sei Nazioni, e con esso ilosserva l'ultima pausa "forzata" della stagione. In casa Lyons, spazio dunque alle altre categorie: andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend bianconero. Sfida cruciale per la ...Rugby con ile molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ...

Rugby, la Finale Scudetto del Peroni TOP10 domenica 28 Maggio in ... Digital-Sat News

US Open, annuncio storico: da quest'anno in chiaro su SuperTennis!, Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la United Sta ...La finale del Top10, il massimo campionato nazionale di rugby, sarà trasmessa per la prima volta nella storia del massimo campionato in diretta in chiaro su Rai Due, dopo l’accordo raggiunto da Fir e ...