Nuovo naufragio di fronte alle coste della Tunisia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Migranti, nuovo naufragio al largo della Tunisia: 34 dispersi - GDS_it : Un fiume di arrivi attraverso la rotta tunisina sulle coste italiane, a #Lampedusa in poche ore si sono registrati… - Dabidik : RT @MeltingPotEU: Almeno 34 migranti risultano dispersi nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. Alarm Phone questa matti… - SARwatchMED : RT @MeltingPotEU: Almeno 34 migranti risultano dispersi nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. Alarm Phone questa matti… - MeltingPotEU : Almeno 34 migranti risultano dispersi nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. Alarm Phone questa… -

Le tragedie del mare continuano a moltiplicarsi: ennesimodi migranti nel Mediterraneo. Ed ennesimo bilancio drammatico: 34 profughi provenienti da Paesi dell'Africa sub - sahariana, risultano dispersi dopo che la barca su cui viaggiavano è ...Trentaquattro migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub - sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata oggi al largo della costa tunisina . Lo ha detto un ...I migranti sarebbero provenienti da paesi dell'Africa sub - ...

Migranti, nuovo naufragio al largo della Tunisia: 34 dispersi TGCOM

Sono 34 i migranti provenienti da paesi dell'Africa sub-sahariana che risultano dispersi a seguito di un naufragio avvenuto al largo della costa tunisina. Secondo quanto riferito dal portavoce del ...Il tribunale di Sfax, dalla cui coste è partita l’imbarcazione diretta verso l’Italia, ha aperto un’indagine sul naufragio. Alarm Phone aveva dichiarato stamani sul suo account Twitter che «40 persone ...