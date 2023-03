Milan, Scaroni a New York per condividere i valori del Club (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è in viaggio verso New York per condividere la visione e i valori del Club Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del, Paolo, è in viaggio verso Newperla visione e idel

Scaroni, missione a New York (con Fondazione Milan): parlerà anche all'Onu Un viaggio istituzionale tra beneficenza, cultura e, ovviamente, un ulteriore rafforzamento del marchio fuori dai confini europei. Il presidente del Milan Paolo Scaroni, a capo di una delegazione del club rossonero, è da ieri a New York, dove si tratterrà fino a domenica. New York, ovvero la città del numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Una delegazione rossonera, guidata dal presidente Paolo Scaroni, è in viaggio istituzionale a New York, per condividere la visione e i valori di Ac Milan al "Change the world - Model united nations".