La testimonianza di Fedez sulla strage di Corinaldo al tribunale di Ancona: cos’ha detto in aula (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo due rinvii, questo venerdì 24 marzo è stato il giorno della testimonianza di Fedez sulla strage di Corinaldo. Il rapper e imprenditore digitale è arrivato al tribunale di Ancona a bordo di un van con i vetri oscurati ed entrando da un ingresso secondario. La testimonianza di Fedez sulla strage di Corinaldo Federico Leonardo Lucia ha iniziato a parlare alle 10:48 per rispondere alle domande dei pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, ma anche a quelle dei legali della difesa e della parte civile. Il suo coinvolgimento nella tragedia era indiretto: Fedez è stato chiamato a testimoniare in quanto nel 2016 aveva presenziato alla Lanterna Azzurra, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo due rinvii, questo venerdì 24 marzo è stato il giorno delladidi. Il rapper e imprenditore digitale è arrivato aldia bordo di un van con i vetri oscurati ed entrando da un ingresso secondario. LadidiFederico Leonardo Lucia ha iniziato a parlare alle 10:48 per rispondere alle domande dei pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, ma anche a quelle dei legali della difesa e della parte civile. Il suo coinvolgimento nella tragedia era indiretto:è stato chiamato a testimoniare in quanto nel 2016 aveva presenziato alla Lanterna Azzurra, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Strage di Corinaldo, la testimonianza di Fedez in aula: “Non ricordo spray ai miei concerti, è una moda che si è di… - TgrRai : RT @TgrRaiER: Il rapper racconta in aula del locale in cui morirono cinque ragazzi e una mamma, strage per la quale sono stati condannati s… - TgrRaiER : Il rapper racconta in aula del locale in cui morirono cinque ragazzi e una mamma, strage per la quale sono stati co… - infoitinterno : Strage Corinaldo, la testimonianza di Fedez: “Con quella capienza uno svenimento si poteva prevedere” -