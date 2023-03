Fino a 15mila euro di multa per chi usa il “pezzotto”: ecco che cos’è (Di venerdì 24 marzo 2023) Social. Fino a 15mila euro di multa per chi lo fa: è allarme nelle case degli italiani. Il “pezzotto” è uno strumento che usano purtroppo molti italiani per poter tifare la propria squadra del cuore. Come ben sappiamo, il calcio è visibili in Italia solo attraverso le varie piattaforme streaming, le quali ovviamente hanno un costo mensile o annuo in base al proprio abbonamento. Per evitare di pagare cifre enormi molti tifosi sono ricorsi all’utilizzo, illegale, del “pezzotto”. Vediamo nel dettaglio che cos’è, come funziona e soprattutto quali sono le nuove regole del Governo per contrastarne l’uso.



Leggi anche: DAZN è su Sky, come vederlo e quanto costa l'abbonamento Leggi anche: Timvision perde l'esclusività su DAZN: arriva l'accordo con Sky

