Ecco perché si chiamano le Cinque Terre | lo sapevi? | Il motivo

Le Cinque Terre è un posto di straordinaria bellezza che si trova in Liguria e dove vanno in viaggio persone non solo da tutta Italia ma anche dall'estero. Ma sapete perché si chiamano così? Andiamo a scoprirlo insieme. Si parla di un tratto di costa che si trova tra Genova e la Spezia e si estende per circa 10 km. Ci troviamo sicuramente di fronte a immagini straordinarie e in grado di attirare l'attenzione per i posti naturali. perché si chiamano Cinque Terre? (GranTennisToscana)Per visitarle non è consigliabile andare in macchina anche perché non ci sono parcheggi, ma si può fare un tour in treno che ci porta a fermarci di stazione in stazione. Chi ne ha la possibilità, il tempo e le capacità fisiche potrebbe anche decidere piano ...

