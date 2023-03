(Di venerdì 24 marzo 2023) I dem spiazzati ritirano la loro proposta sulle misure alternative per chi ha figli. Ma il Carroccio in poche ore ne ripresenta una uguale e contraria. Salvini: 'Gravidanze usate per evitare il ...

I dem spiazzati ritirano la loro proposta sulle misure alternative per chi ha figli. Ma il Carroccio in poche ore ne ripresenta una uguale e contraria. Salvini: 'Gravidanze usate per evitare il ...Alla Camera dei deputati è scontro tra maggioranza di Governo e opposizione a proposito di una legge sulle. I componenti del Pd della commissione Giustizia della Camera annunciano in una nota: "Abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta di legge sulle. Eravamo a un passo ...I dem sbroccano in commissione Giustizia alla Camera sulla proposta di legge per le. In totale in Italia ce ne sono 21 diagli arresti e affidate agli istituti a custodia ...

Il Pd ritira la legge sulle detenute madri che la maggioranza voleva stravolgere la Repubblica

Lasciando però la possibilità che i bambini venissero reclusi negli Icam, Istituto a custodia attenuata per detenuti madri. La Camera approva, ma poi la proposta si arena al Senato. In una intervista ...Detenute madri In carcere anche incinte, scontro tra Pd e Lega La legge slitta ancora I dem spiazzati ritirano la loro proposta sulle misure alternative per chi ha figli. Ma il Carroccio in poche ore ...